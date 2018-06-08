Çukurca’da zeka ve geliştirme oyun sınıfı açıldı

Çukurca Atatürk ilkokulunda Zeka ve Geliştirme ve Oyun Sınıfının açılışına Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Keskin, Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Ak Parti ilçe Başkanı Zeki Derin, Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, Kızılay Gençlik Hizmetleri Müdürü Nurdal Durmuş katıldı. Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, bir süre önce Hakkari öğretmenler evinde yaklaşık 400 kişiye iftar yemeği verdiklerini ifade etti. Çukurca Atatürk ilkokulunda Zeka Geliştirme Oyun Sınıfını hizmete açtıklarını belirten Bozkurt, ”Öğrencilere karne hediyesi olarak satranç takımı ve iyilik ajandası verdik. İlçe kaymakamı Temel Ayça, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Keskin ve Ak Parti ilçe Başkanı Zeki Derin’e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.