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09 Ağustos 2018 15:44

Çukurca’daki orman yangını kontrol altına alındı

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyü yakınlarında 2 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

Çukurca’daki orman yangını kontrol altına alındı

09 Ağustos 2018 15:44


2 gün önce bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangını, Çukurca Belediyesine ait itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Çukurca Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, 2 gündür Üzümlü köyü bölgesinde çıkan yangına belediye ekiplerinden oluşan 10 personel, 5 iş makinesi ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiğini söyledi. 48 saat aralıksız olarak yapılan müdahaleyle yangının kontrol altına alındığını ifade eden Ayca, “2 gündür gece gündüz fedakarlık gösteren itfaiye personeline teşekkür ediyorum. Onların bu çabası olmasaydı bu kadar zor ve engebeli bir bölgede yangını kontrol altına almamız çok zordu” dedi.




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