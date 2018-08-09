Çukurca’daki orman yangını kontrol altına alındı

2 gün önce bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangını, Çukurca Belediyesine ait itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Çukurca Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, 2 gündür Üzümlü köyü bölgesinde çıkan yangına belediye ekiplerinden oluşan 10 personel, 5 iş makinesi ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiğini söyledi. 48 saat aralıksız olarak yapılan müdahaleyle yangının kontrol altına alındığını ifade eden Ayca, “2 gündür gece gündüz fedakarlık gösteren itfaiye personeline teşekkür ediyorum. Onların bu çabası olmasaydı bu kadar zor ve engebeli bir bölgede yangını kontrol altına almamız çok zordu” dedi.