Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 09:48

Çukurcalı çocukları hiç böyle görmediniz

Irak’ın sıfır noktasında Hakkari’nin Çukurca ilçesi kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlene Ramazan etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Çukurcalı çocukları hiç böyle görmediniz

18 Mayıs 2018 09:48


İlçede ilk defa düzenlenen Ramazan etkinliği sayesinde çocukları ile birlikte doyasıya eğlendiklerini ifade eden ilçe sakinleri, huzur ve güvenin sağlandığı ilçede artık silah seslerini yerini müzik sesine bıraktığını ifade ettiler.


Konya ilinde gelen ekibin kurmuş olduğu sahneye çıkan Çukurcalı çocuklar Ankara oyun havası eşliğinde misket oyunu oynadılar. Aileleri ise bekledikleri alanda çocuklarına eşlik ettiler. Ak Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ise, ilçedeki çocukları ilk defa böyle bu kadar neşeli ve oyun havası ile misket oyunu oynadığına tanıklık ettiğini belirterek, ilçenin artık sosyal ve kültürel faaliyetlerle anılması gerektiğini söyledi. Kaymakamlık önünde Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklerde değişik oyun gurupları, Konya’dan gelen animasyon ekibi, yaramaz ibiş ile çocuklara yarışmaların yapılması, çocuklara pamuk şekeri, mısır, dondurma ve yetişkinlere ise çay ikramında bulunuldu. Yüzlerce ilçe sakininin çocukları ile katıldığı etkinlikler gece geç saatlere kadar sürdü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç