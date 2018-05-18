Çukurcalı çocukları hiç böyle görmediniz

İlçede ilk defa düzenlenen Ramazan etkinliği sayesinde çocukları ile birlikte doyasıya eğlendiklerini ifade eden ilçe sakinleri, huzur ve güvenin sağlandığı ilçede artık silah seslerini yerini müzik sesine bıraktığını ifade ettiler.

Konya ilinde gelen ekibin kurmuş olduğu sahneye çıkan Çukurcalı çocuklar Ankara oyun havası eşliğinde misket oyunu oynadılar. Aileleri ise bekledikleri alanda çocuklarına eşlik ettiler. Ak Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ise, ilçedeki çocukları ilk defa böyle bu kadar neşeli ve oyun havası ile misket oyunu oynadığına tanıklık ettiğini belirterek, ilçenin artık sosyal ve kültürel faaliyetlerle anılması gerektiğini söyledi. Kaymakamlık önünde Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklerde değişik oyun gurupları, Konya’dan gelen animasyon ekibi, yaramaz ibiş ile çocuklara yarışmaların yapılması, çocuklara pamuk şekeri, mısır, dondurma ve yetişkinlere ise çay ikramında bulunuldu. Yüzlerce ilçe sakininin çocukları ile katıldığı etkinlikler gece geç saatlere kadar sürdü.