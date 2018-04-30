Çukurca’nın güzellikleri terör bitince ortaya çıktı

Çukurca Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımı amacıyla düzenlenen, Hakkari Valiliği, Çukurca Kaymakamlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteklediği ‘foto safari’ye şu ana kadar Türkiye’nin birçok ilinden 150 fotoğrafçı katıldı. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca’nın girişimleri ile hazırlanan ve 5 gün sürecek olan etkinlikte, fotoğraf tutkunları ilk günden itibaren ilçenin eşsiz doğal güzelliklerini fotoğraflamaya koyuldu. İlçede yeterince konaklama yeri olmadığı için fotoğrafçılar, ilçe sakinleri tarafından misafir ediyor. İlçenin doğal güzelliklerini görüp fotoğraflamanın yanında sıcak insanlarını da tanıma fırsatı bulan fotoğrafçılar, gördükleri ilgi karşısında büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bugün ilçeye bağlı Üzümlü, Narlı ve Gündeş köylerini gezen fotoğraf tutkunları, Akkaya köyünde düzenlenen bir düğün törenine de katıldı. Yöresel kıyafetleri ile rengarenk bir görüntü oluşturan davetlileri çeken fotoğrafçılar, zaman zaman vatandaşlarla beraber halay çekti.

Çukurca semalarında Türk bayraklı paraşüt

Tekirdağ Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen yamaç paraşütü etkinliği ise gün boyu sürdü. Paraşüt pilotu Hamza Arslan, Türk bayraklı paraşütüyle Çukurca semalarını süslerken, vatandaşlar da gösteriyi büyük ilgiyle izledi.

“Özellikle ilçelerinin doğal güzellikleriyle tanınmasını çok istiyorlar”

Çukurcalı çiftçilerin çeltik ekme zamanına denk gelen etkinlikte, usta fotoğrafçılar çeltik tarlalarında çalışan çiftçileri fotoğraflamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Etkinliğe Aydın’dan katılan Belgesel Fotoğraf Sanatçısı Hakan Yaralı, Çukurca halkının göstermiş olduğu ilgi ve misafirperverlikten çok memnun kaldıklarını belirterek, “Herkesin gelip bu şirin ilçemizin güzelliklerini görmesi gerekir. Her yıl buraya gelmek istiyorum. Farklı mevsimlerini, farklı zamanlarını fotoğraflamak ve bu yörenin güzelliklerini Türkiye’ye ve tüm dünyaya yansıtmayı amaç edindim. Umarım en kısa zamanda tekrar burada olurum. İlçe sakinleri ilk kez bu kadar fotoğrafçı görüyor ilçelerinde. Bizden beklentileri var. Bunu bize ifade ediyorlar. Özellikle ilçelerinin doğal güzellikleriyle tanınmasını çok istiyorlar. Biz de bu konuda üzerimize düşen görevi yapmak için elimizden geleni yapacağız. Başta Çukurca Kaymakamı Temel Ayca olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

5 gün sürecek olan etkinlikte çekilen fotoğraflara çeşitli ödüller verileceği öğrenildi.