Çukurca'nın içme suyu sorunu çözüme kavuşuyor

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın girişimleri sonucu ilçenin içme suyu sorunu çözüme kavuşuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Çukurca Belediyesi olarak Elmalı Yaylası'ndan gelen su hattı kaynağının yenilendiğini söyledi. Çukurca Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Elmalı Yaylası mevkisinde bulunan ve yaklaşık 60 yıldır ilçeye su akışını sağlayan demir boruların yerine teknolojik standartlara uygun yeni boruların döşenmesi için gerekli proje çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Ayca, “15 gün önce fiili olarak başladığımız su kaynaklarını arttırma ve boru hatlarının temizlenerek yenilenmesi çalışılmalarımız son aşamaya geldi. Burada yaptığımız çalışma, ilçenin yaklaşık 60 yıldır var olan su sorununu çözme amaçlı bir çalışmadır. Özellikle kışın su borularının küçük olması, ilçeye gelen su miktarında azalma, yazın ise boru hattının eski ve su kaynağının korunaksız olması nedeniyle suların kirli akmasına sebep oluyordu. Çalışmamız bittiğinde hem su kaynağında artış sağlanacak hem de boru hatları temizlenerek yenilenecektir. Dolayısıyla ilçemizde dört mevsim suyun miktarı ve temizliği konusunda sıkıntı yaşanmayacaktır. Bu çalışma tamamlandığında önümüzdeki yaklaşık 20 yıl için Çukurca ilçemizin su surunu giderilmiş olacaktır. İlçemizin su sorununu kökten çözmek için ise bir diğer projemiz olan Taşbaşı mevkiinden gelen büyük su kaynağının ilçemize kazandırılması olacaktır. Bu proje ile ilgili olarak İller Bankası ile yapılan görüşmeler olumlu neticelenerek, gerekli yazışmalar ve ihale işlemleri tamamlanmasından sonra söz konusu kaynaktan gelen suyun ilçemize taşınması ile su sorunu tamamen çözüme kavuşacaktır. 2021 yılında tamamlanacak olan bu projenin temellerini biz atacağız, halkımızın desteği ve takibi ile sonra gelen belediye yönetimi tarafından bu sürecin sonlandıracağına inancımız tamdır” dedi.

Çalışmalar ile bilgi aldıktan sonra işçilerle sohbet edip çay içen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'ya Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Evren Bozkurt da eşlik etti.