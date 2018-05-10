Erdoğan tutuklu olursa ve cumhurbaşkanı adayı olursa, onun da yarışa adil olarak girmesini isterim. Bu demokrasi, vicdan ve adalettir” dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin konuşma yapacağı Cumhuriyet Caddesi’nde güvenlik güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan yüzlerce vatandaş, miting alanına akın etti. Vatandaşlar üst aramasından geçirilerek alana alındı. Yüksekova’dan büyük bir araç konvoyuyla il merkezine gelen Muharrem İnce, miting alanında yöresel kıyafetli kadınlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Burada halkı selamlayan İnce, bir kardeşlik köprüsü kurmak için Hakkari’ye geldiğini söyledi. İnce, “Benim projem hafriyat değil huzur projesi, beraber yaşama projesi, birlik beraberlik projesi, köprü yol projesi değil, Türkiye’nin barışı, kardeşliği ve özgürlük projesidir” dedi.

“Erdoğan Türk bayraklarını görsün”

Konuşması zaman zaman ‘Serok Başkan’ sloganları ile kesilen İnce, “Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ederek başarılar diledim. Cumhurbaşkanımıza ve herkesi ziyaret ederek başarılar diledim. Erdoğan ile memleketin sorunlarını konuştuk. Bana bir soru sordu. ‘Yarın Hakkari’ye gittiğinde Türk bayrakları olacak mı?’ dedi. Kameralar göstersin, Erdoğan görsün. Bayrak tektir; Kürt, Türk, Sünni, Şafii herkesindir. HDP, CHP, AK Parti’nin Cumhurbaşkanı olmaz, 81 milyonun cumhurbaşkanıyım. Ben hepinizin cumhurbaşkanı olacağım” diye konuştu.

“Kürt sorunu var”

Türkiye’de bir Kürt sorunu olduğunu da söyleyen İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Acı gerçek, Kürt sorunu var. Bir siyasal sorundur, ekonomik sorundur. Asıl Kürt sorunu bir ahlak sorunudur. Politikacı Diyarbakır’a gelir güzel laflar eder. Sonra geçer bir başka yere gider, bir baktın başka bir adam olur. Biz burada doğruyu bulacağız. 81 milyon soracak, biz beraber yaşayacağız. Bir barışacağız, iki bölüşeceğiz, ekonomimiz büyücek. Türkiye mahkemelerine saygı duyulur, buna inanılacak. Ekonomi büyücek, gelirimiz de büyücek ve Hakkarili de bundan nasibini alacak. Hakkari’de liseye giden Berfin kızımız siyasal bilimler fakültesine gidip Yalova’ya vali olacak. Türkiye’yi barıştırıp, adil paylaştırırken önümüze dış güçler çıkacak, emperyalistler çıkacak.”

“Başörtü hep var olacak”

Başörtüsü konusuna da değinen İnce, “Muharrem İnce gelirse başörtüsünü çıkartacak” sözlerini yalanladı. İnce, “Bu yalan. İster evde ister çalıştığın kurumda takabilirsiniz. Bu söyledikleri yalan, bunlardan korku ve ince hastalık korkusu var” ifadelerini kullandı.

“Hep birlikte onun emeklilik dönemini açıklayacağız”

Siyasete başlarken 5 ay milletvekilliği ile Erdoğan’dan önde olduğunu ifade eden İnce, “İlk yıllarda Erdoğan ‘çıraklık dönemi, sonra kalfalık, sonra ustalık dönemi’ dedi, şimdi hep birlikte onun emeklilik dönemini açıklayacağız. Bana ‘gariban cumhurbaşkanı adayı’ dedi. Ben Yüksek Seçim Kuruluna mal varlığımı açıkladım. Yüksek Seçim Kurulu açıklasın. Sonra da baksın neyim artmış baksınlar. Önce siz gelişeceksiniz, sonra ben gelişeceğim. Ben de bu fakir millete gönlümü vermek istiyorum. 5 yıl cumhurbaşkanı olup halkın barışını sağlayıp, ekonomiyi büyütüp, Hakkari’deki Sümbül Dağı’na bakarak torunlarımla çay içeceğim” diye konuştu.

“Demirtaş da siyaset yapsın”

“Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz” diyen İnce, “Herkes yarışacak, hakkaniyet böyle olur. Bunu Edirne’de, Trabzon’da da söyledim. Erdoğan tutuklu olursa ve cumhurbaşkanı adayı olursa, onun da yarışa adil olarak girmesini isterim. Bu demokrasi, vicdan ve adalettir. Bunu başaracağız, senin iyin benim iyim olmaz. Adalet ve hukuk yoksa hiçbir şey yok. Bizler bu güzel ülkemiz için huzur istiyoruz. Barış ve kardeşlik içinde yaşayalım. Herkesin yüzü gülsün. Derdim mutlu Türkiye’de hep birlikte yaşayalım. Hep birlikte memleketimizin dağlarına huzur getirelim, işsizlik bitecek, memurlarımız sürünmeyecek, herkese iş ve aş sağlayacağız” şeklinde konuştu.