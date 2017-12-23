Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 14:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari Valiliğine geçti

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hakkari il kongresinin ardından Hakkari Valiliğine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari Valiliğine geçti

23 Aralık 2017 14:30


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda partisinin 6. olağan kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaylalara çıkma yasağının kaldırılacağı müjdesini verdi. Burada birlik ve beraberlik vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaylalara çıkma müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki bahardan itibaren güvenlik nedeniyle uygulanan yaylalara çıkış yasağını kaldıracağız. Ama yaylalara sahip çıkacaksınız. Teröristlere hayvan vermek yok. Böyle olursa yaylalar açılır” dedi.


Kongreden sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde bekleyen vatandaşlar ise valiliğe geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkış yağmuruna tuttular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari’den sonra Şırnak ilindeki partisinin il kongresine katılacağı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
4
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç