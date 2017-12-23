Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari Valiliğine geçti

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda partisinin 6. olağan kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaylalara çıkma yasağının kaldırılacağı müjdesini verdi. Burada birlik ve beraberlik vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaylalara çıkma müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki bahardan itibaren güvenlik nedeniyle uygulanan yaylalara çıkış yasağını kaldıracağız. Ama yaylalara sahip çıkacaksınız. Teröristlere hayvan vermek yok. Böyle olursa yaylalar açılır” dedi.

Kongreden sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde bekleyen vatandaşlar ise valiliğe geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkış yağmuruna tuttular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari’den sonra Şırnak ilindeki partisinin il kongresine katılacağı öğrenildi.