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23 Aralık 2017 12:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin 6.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari’de

23 Aralık 2017 12:52

olağan kongresine katılmak için Hakkari’ye geldi.


Yoğun güvenlik önlemlerini alındığı kent merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan helikopteri kent semalarında Atak helikopterleri nezaretinde bir süre şehir turu attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan havadan uzu bir süre kent merkezini izledi. Erdoğan’ın helikopteri daha sonra Gazi Mahallesi Fatih Kışlasına iniş yaptı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde geçen Erdoğan, aracından vatandaşlara el salladı. Erdoğan, daha sonra kongrenin yapılacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor salonuna geçti.




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