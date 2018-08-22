Dağcılardan Demavent Dağı’na zirve tırmanışı

Naci Ertunç ile beraberindeki üç dağcı, İran’ın başkenti Tahran’ın kuzey batısında yer alan ve yüksekliği 5 bin 671 metre ile Ortadoğu’nun en yüksek doruğu olan Demavent Dağı’na tırmanmak için Esendere Sınır Kapısı’ndan geçip ilk kampı İran-Zencan şehrinde yaptılar. Ertesi gün yola devam eden dağcılar, Tahran’dan 70 kilometre uzakta olan Polour kasabasına ulaştılar. Kiralık araç ile 2 bin 900 metrede olan Gusfent Sera kampına ulaşarak kamp yapan dağcılar, aynı gün zirve hazırlıklarını tamamlayarak 3,5 saatlik tırmanıştan sonra 3 bin 900 metreye ulaştılar.

Zirveye doğru tırmanışa geçen dağcılar, 5 bin 200 metrede Atmosfer basıncının az olmasından dolayı aşırı yüksek irtifaya yakalandılar. Aralarında ilk defa 5 bin metrenin üstüne çıkan dağcılardan biri rahatsızlanınca geri dönmek zorunda kaldılar.

Tırmanışa devam eden üç kişilik grup, zirveye doğru ilerledikçe çok yavaş hareket etmek zorunda kaldılar. Zirveye yakın bölgede Kükürt kokusu ve göz yanması sebebiyle birbirinden ayrılmak zorunda kalan dağcılar, zirvede buluştular.

Volkanik olan dağın sürekli yandığını ve her tarafa aşırı derecede kükürt gazının yayması dağcılara zor anlar yaşattı. Hızlı davranarak Türkiye Dağcılık Federasyonu pankartını açıp fotoğraf çeken dağcılar, zaman kaybetmeden inişe geçtiler. Dağcı ekip, 3 bin 900 metreye inerek dinlenmeye geçtiler. İki saat dinlenen dağcılar, 2,5 saatte ana kampa vardılar. Gün boyu sadece su ve bisküvi ile beslenen ekip, hazır çorba içerek dinlenmeye geçtiler.

Ertesi gün erken saatlerde araç ile Esendere Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçen dağcılar, faaliyetlerini başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertuç, ikinci defa ülke dışında faaliyet yaptıklarını söyledi. Ertunç, “Geçen yıl aynı tarihlerde Gürcistan Kazbek Dağı tırmanışını yapmıştık. Demavent Dağı her dağcının hayal ettiği bir dağdır. Günde yüzlerce dağcı barındırmaktadır. Ortalama beş gün sürmesi gereken zirve tırmanışı, 28 saate tamamladığımız için çok zorlandık. Bu ve bunun gibi yüksek dağların zirve tırmanışları günlerce yüksekliğe uyum sağlama tırmanışları yapılarak gerçekleşir. Kısa zaman içerisinde yapılan irtifa gücü aşırı yüksek dağların zirve ulaşımı her zaman çok zahmetli ve tehlikelidir. Yıllarca dağcılık sporuyla uğraşmama rağmen bizlerde zaman zaman aşırı yüksek irtifada etkilenmişiz. Demavent Dağı’nın zirve tırmanışını mutlu sonla tamamladığımız için arkadaşlarımı yürekten kutluyorum” dedi.