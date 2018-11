Dağcılardan Kürek Dağı'na tırmanış

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programla Kürek Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Çoğunluğunu Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyelerinden oluşan dağcı ekibi, Kürek Dağı'na tırmandılar. 10 Kasım 2018 günü erken saate Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen araçla Kırıkdağ köyüne ulaşan yedi kişilik dağcı ekibi, ağır kamp yükü çantalarını sırtlarına alarak tırmanışa geçtiler. Çok dik olan parkurda 4,5 saatte ana kampa varan dağcılar, gece ıslak elbiselerde donmamak için odun toplayarak kamp ateşi yaktılar. Akşam yemeklerini ateş üzerinde pişirip yedikten sonra erken yatmak için kurdukları çadırlarda dinlenmeye geçen dağcılar, ertesi gün sabah erken tırmanışa geçtiler.

Yaklaşık bir saat sonra kar ile buluşan ve kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği tırmanışta, dağcı ekibi beş saatte zirveye ulaşmayı başardı. Sisin yoğunluğunun hakim olduğu zirvede, zirve defterini imzalayarak fotoğraf çeken dağcılar, yaklaşık kırk dakika zirvede kaldıktan sonra kamp alanına vardılar. Öğle yemeğinden sonra kamp malzemelerini ve çadırlarını toplayarak inişe devam eden dağcılar, akşam saatlerinde Kırıkdağ köyüne ulaşarak kendilerine tahsis edilen araç ile Hakkari merkezine ulaştılar.

TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, daha evvel birkaç defa tırmandıkları 3345 metre yüksekliği olan Kürek Dağı zirve faaliyetine Naci Ertunç, Zeki Çiftçi, Mehmet Karga, Gıyasettin Tatlı, Sabahattin Ertuş,Yılmaz Kaplan ve Ömer Kaplan ile katıldıklarını söyledi. Ertunç, “Kürek Dağı zirvesinin kuzey rotası çok dik ve karlı olması bize zor anlar yaşattı. İki günlük faaliyette toplam on dört saat gerçekleştirdiğimiz Kürek Dağı faaliyetinde zorlu parkurlardan geçişimizi sağlayarak bir an evvel zirveye ulaşmayı sağlamak düşüncesindeydik. Üç günlük bir faaliyeti iki güne sığdırmamızdan dolayı kısa geçen bugünlerin farkına vararak hızlı olmak inişe geçmek zorundaydık. Arkadaşlarımın faaliyet esnasında göstermiş oldukları yüksek performansları sayesinde zaman aşımı olmadan inişimizi sağladık. Kendilerini yürekten kutluyorum. Kürek Dağı, kış mevsiminin yoğun kar yağışından sonra yapılacak olan faaliyette çok tehlikeli parkuru olan ve ancak profesyonel dağcıların çıkabileceği bir dağdır. Yılın her mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde yapacağımız faaliyetlerde yurdun her yerinde dağcıları bölgemizde bekliyoruz. Bu faaliyette bizlere desteklerini sunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü camiasına teşekkür ederiz” dedi.