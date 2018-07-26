Dağgöl Mahallesi asfalta kavuşuyor

Hakkari Belediye Başkanlığı, değişik mahallelerde başlatılan asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Birçok mahallenin ilk defa asfalta kavuştuğu kent merkezinde, kaldırımlar ise yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Keklikpınar ve Dağgöl mahalle yollarının bir an önce asfaltlanması için çalışma başlatan belediye ekipleri, büyük takdir topluyor.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, yardımcıları Erhan Okay ve Mehmet Kızılkaya ile Dağgöl Mahallesi’nde yapılacak asfaltlama çalışmaları için ön incelemelerde bulundu.

Asfalt çalışması sevinci yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, delik deşik olan yolların asfaltlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.