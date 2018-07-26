Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 14:37

Dağgöl Mahallesi asfalta kavuşuyor

Hakkari’de birçok mahalle kademeli olarak asfalta kavuşuyor.

Dağgöl Mahallesi asfalta kavuşuyor

26 Temmuz 2018 14:37


Hakkari Belediye Başkanlığı, değişik mahallelerde başlatılan asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Birçok mahallenin ilk defa asfalta kavuştuğu kent merkezinde, kaldırımlar ise yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Keklikpınar ve Dağgöl mahalle yollarının bir an önce asfaltlanması için çalışma başlatan belediye ekipleri, büyük takdir topluyor.


Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, yardımcıları Erhan Okay ve Mehmet Kızılkaya ile Dağgöl Mahallesi’nde yapılacak asfaltlama çalışmaları için ön incelemelerde bulundu.


Asfalt çalışması sevinci yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, delik deşik olan yolların asfaltlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç