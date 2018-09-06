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06 Eylül 2018 12:37

Dağgöl Mahallesi asfalta kavuşuyor

Hakkari’nin değişik mahallelerinde asfalt çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Dağgöl Mahallesi asfalta kavuşuyor

06 Eylül 2018 12:37


Altyapısı hazırlanan Dağgöl Mahallesi ile Kalealtı semtinde de asfalt çalışmaları başladı. Kış ayları gelmeden önce asfalt çalışmalarına hız verilirken, kent merkezindeki birçok yola ise ilk defa asfalt yapıldı.


Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağgöl Mahallesi’nde akşam saatlerinde başlatılan ve gece geç saatlere kadar süren asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyip denetimlerde bulundu.


Yolları ilk defa asfalta kavuşan Dağgöl Mahallesi sakinleri ise, çalışmalardan dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.




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