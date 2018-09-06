Dağgöl Mahallesi asfalta kavuşuyor

Altyapısı hazırlanan Dağgöl Mahallesi ile Kalealtı semtinde de asfalt çalışmaları başladı. Kış ayları gelmeden önce asfalt çalışmalarına hız verilirken, kent merkezindeki birçok yola ise ilk defa asfalt yapıldı.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağgöl Mahallesi’nde akşam saatlerinde başlatılan ve gece geç saatlere kadar süren asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyip denetimlerde bulundu.

Yolları ilk defa asfalta kavuşan Dağgöl Mahallesi sakinleri ise, çalışmalardan dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.