Dağgöl mahallesi ilk defa asfalta kavuşacak

Hakkari Belediye Başkanlığı 2018 yatırım programı kapsamında Hakkari tarihinde ilk defa yollarını asfaltla kaplayacağı Dağgöl Mahallesi ve Kalealtı semtinde çalışmalar başladı. Hakkari’nin birçok mahallesini asfalta kavuşturan Hakkari Belediyesi asfaltı olmayan mahallelere yönelikte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Tarihi yapıların bulunduğu ve zamanla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Dağgöl Mahallesi Kalealtı semti yolunda çalışma başlatıldı. Altyapısı hazırlanan Kalealtı semti sakinleri ilk defa yollarının asfaltla kaplanacağı için çok sevinçli olduklarını ifade ettiler. Belediye Başkanlığı yetkililerine bu çalışmadan dolayı teşekkür eden mahalle sakinleri asfalt döşeme çalışmalarını sabırsızlıkla beklediklerini belirtiler.