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08 Eylül 2018 13:34

Dağgöl’deki çalışmalar havadan görüntülendi

Hakkari’nin Dağgöl Mahallesinde devam eden asfalt çalışmaları havadan görüntülendi.

Dağgöl’deki çalışmalar havadan görüntülendi

08 Eylül 2018 13:34


Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı köylerinden göç ederek yerleştiği kentin en büyük mahallelerinden biri olan Dağgöl Mahallesinde asfalt çalışmaları geceli gündüzlü olarak devam ediyor. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başkan Yardımcısı Erhan Okay ve beraberindeki teknik heyet Dağgöl Mahallesi ve eklentilerinde gece geç saatlere kadar devam eden asfalt çalışmalarını yerinden denetleyip teknik ekipten bilgi aldılar. Bir zamanlar toz ve topraktan geçilmeyen Dağgöl Mahallesi yollarının yeni hali havadan görüntülendi. Asfalt çalışması ile birlikte biranda güzel bir görünüme kavuşan mahalledeki çalışmaların devam ettiği belirtildi. Dağgöl Mahallesi Muhtarı İvdi Taşkın ise, kentin en kalabalık mahallelerinden biri olan Dağgöl Mahallesini yeni içme suyu şebekesi ve asfalta kavuşturan belediye yetkililerine mahalle sakinleri adına teşekkür etti.




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