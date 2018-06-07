DAKA desteğiyle Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi ayağa kalkacak

Hakkari Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muharrem Tekin katıldı. İmza töreninde bir konuşma yapan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) 2018 yılı mali destek programı kapsamında Şemdinli ilçesinde yapımı devam eden küçük sanayi sitesinin altyapısı ile ilgili bir sözleşme imzaladıklarını belirtti. Vali Toprak; “Şemdinli ilçemizde 2012 yılından itibaren küçük sanayi sitesi ve 50 dükkanlık çalışması, inşaat faaliyetlerinin üst yapı çalışmaları devam ediyor. Altyapının da belli bir kısmı, içme suyu ve kanalizasyon gibi tamamlanmış durumdaydı. Geriye kalan çok küçük bir üst yapı çalışması kaldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yine kredi desteğini sürdürüyor. Fakat DAKA teşkilatımız ile beraber küçük sanayi sitemiz için valilik olarak yaptığınız protokol çerçevesinde yüzde 75’ini ajansımız karşılamak üzere altyapının kalan son rötuşlarını da tamamlıyoruz. Yaklaşık 1,5 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu vesile ile artırma kısmını da tamamlıyoruz. 250 metrelik ihata duvarını tamamlıyoruz. 50 tonluk da bir su deposu koyarak burada vatandaşlarımızın, ticaretle uğraşan esnaf kardeşlerimize en iyi hizmeti verebilecekleri ortamı sağlamış bulunuyoruz. Bu vesile ile öncelikle Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımıza, yönetim kuruluna, Genel Sekreterimiz Halil İbrahim Güray’a özelikle teşekkür ediyorum. Hakkari ve ilçelerinde gerek sosyal, kültürel ve gerekse de altyapı ve üst yapı faaliyetlerine bize çok büyük destekleri oluyor. Hakkari’nin bir yatırım merkezi haline dönüşmesinde gözle görülür şekilde destekleri ve faydaları oluyor. Bugün de aynı şekilde 50 esnafımızın çok seri ve donanımı tamamlanmış bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmelerine vesile olacak küçük sanayi sitemizin tamamlanmasına vesile oluyoruz. 2 ay kadar üst yapısı da tamamlanıp tamamen hizmete girecek küçük sanayi sitemiz. Bunun haricinde de yine 25 vatandaşımız, müracaatta bulundular. Bu 50 tane olan dükkan sayısını inşallah önümüzdeki dönemde 75 dükkana çıkararak hem istihdam oluşturacağız hem de Şemdinli halkına birçok alanda sanayi ile ilgili güzel bir hizmet sağlamış olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun’’ dedi.

Yapılan konuşmanın ardından projenin protokolü karşılıklı imzalandı.