DAKA yönetim kurulunun 2018 yılı 6. toplantısını Hakkari'de yapıldı

toplantısı bölge valilerinin katılımıyla Hakkari'de yapıldı.

DAKA yönetim kurulu toplantısı Hakkari Valiliği toplantı salonunda DAKA Yönetim Kurulu Başkanı Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya DAKA Yönetim Kurulu Üyeleri, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya,H akkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari İl Genel Meclis Başkanı Gülüzar İliş, Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kılınç, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Daire Başkanı Nuri Barış Tartçı, Uzman Feyzettin Yılmaz ile DAKA Genel Sekreter Halil İbrahim Güray, Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, Birim Başkanı Mustafa Turan ve Hakkari Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hilal Turğay katıldı.

Burada konuşan DAKA Yönetim Kurulu Başkanı Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, bugün dönem başkanlığında DAKA yönetim kurulunun 2018 yılı 6. toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu toplantıda Fizibilite Desteği Programı kapsamında ajans olarak almış oldukları başvuruları değerlendirip karara bağlayacaklarını ifade eden Vali Ustaoğlu, bununla beraber ajansının 2019 çalışma programı ve bütçesinin hazırlıklarını başlayacaklarını ifade erek, ”Yürütülen Mali Destek Programları kapsamındaki talepleri görüşeceğiz. Bölgemizin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı adına ajans olarak katılım sağlayabileceğimiz fuarlar hususunu kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz ile değerlendireceğiz. Son olarak, ajansımızın 2018 yılının ilk 6 ayının faaliyetlerinin yer aldığı 2018 Yılı Ara Faaliyet Raporunu görüşeceğiz. Tabii, ajansımız ilk 6 ayda çok önemli faaliyetler gerçekleştirdi: Bu dönemde bir tanesi 6 milyon TL bütçeli Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı, bir diğeri ise 10 milyon TL bütçeli Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı olmak üzere 2 adet mali destek programı duyurusuna çıkıldı. Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programını örnek verecek olursak, 13 adet proje başvurusu alındı, bunlardan 5 adedi asil proje olarak destek almaya hak kazandı. Bu projeler ile Bitlis Organize Sanayi Bölgemiz, Muş Organize Sanayi Bölgemiz ve Van Organize Sanayi Bölgemiz, Şemdinli Küçük Sanayi Sitemiz ve Bulanık Küçük Sanayi Sitemizin yatırım altyapıları geliştirilecektir. Bölgemizde sanayicilerimizin yatırım yapması ve ülkemizde yapılacak üretimi desteklemek adına her türlü imkanı ve fırsatı kullandığımızın da fiili ifadesidir bu da aslında” dedi.

Son olarak, bu dönemde Güdümlü Proje Desteği kapsamında 2018 yılında sunulan 2 projenin Bakanlıkca kabul görmüş olup uygulamaya başlandığını söyleyen Vali Ustaoğlu, “Bunlardan birisi olan Bitlis ili Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Bitlis ilimizin sokakları başka bir havaya bürünecek, şehrimizin adeta çehresi değişecektir. Bu toplantı vesilesi ile, başta kıymetli genel müdürümüz olmak üzere Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına Ankara dışındaki ajanslarımız arasında ilk olarak bizleri ziyaret etmeleri, destekleri ve toplantımızı teşrifleri için yönetim kurulumuz ve ajansımız adına tekrardan teşekkürlerimi iletiyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm İslam Aleminin Aşure gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Burada konuşan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ise Hakkari'ye gelen katılımcılara teşekkür ederek, DAKA'nın 2018 yılının ilk 6 ayının faaliyetlerinin yer aldığı 2018 Yılı Ara Faaliyet Raporunu görüşeceklerini söyledi.