DAKA’dan Hakkârili çocuk ve gençler için üç büyük proje

DAKA Hakkâri Yatırım Destek Ofisinde gerçekleştirilen imza törenine DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İrfan Sarı, milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile DAKA birim başkanları katıldı. İmza töreninde konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, projelerin hayırlı olması temennisinde bulundular.

İmza töreni gerçekleştirilen projelerden birincisi olan Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 937 bin TL bütçeli 841 bin TL hibe tutarlı “Çocuklar ve Gençlerle Geleceği Tasarlamak” projesi kapsamında Yüksekova ilçesinin en dezavantajlı mahallelerinde 750 çocuk ve gence yönelik “Robotik ve Kodlama Atölyesi”, “Havacılık Atölyesi”, “Mühendislik Atölyesi”, “Spor ve Yaşam Atölyesi” ve “Tekno-Girişimcilik Atölyesi” açılacak.

İkinci proje ise, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 793 bin TL bütçeli 698 bin TL hibe tutarlı “İnovasyon ve Sosyal Kalkınma Kuluçkaları” projesi ile çocuk ve gençlere geliştirilebilir temel düzeyde bilim, teknoloji, fen, matematik ve mühendislik becerileri, sanatsal-kültürel farkındalık, estetik algı ve tasarım becerileri kazandırmak için okullara 1 adet “Ses ve Medya Atölyesi”, 6 adet “Robotik Kodlama Atölyesi”, 1 adet “Ahşap ve Mekatronik Atölyesi”, 3 adet “STEM Atölyesi”, 5 adet “Görsel Sanatlar ve Transfer Baskı Atölyesi”, 5 adet “Perküsyon ve Ritim Atölyesi” açılacak, 1 adet “İnternet Tabanlı Radyo” kurulacak ve festival düzenlenecek.

Üçüncü proje de, Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığının 466 bin TL bütçeli 418 bin TL hibe tutarlı “Gençler İçin Mesleki Eğitim Merkezi” projesi ile Yüksekova’da 2016 olayları sırasında evi yıkıldığından dolayı ilçeyi terk eden, ancak geri dönen 18-24 yaş arası 140 gence yönelik “Simülatörlü CNC ve Bekoloder Eğitim Laboratuvarı” açılacak. Laboratuvarda 40 gence CNC eğitimi verilerek bu gençlerin istihdam edilebilirlikleri artırılacak. Ayrıca, 60 genç için taş boyama, ahşap boyama, desenli tablo tasarımı gibi “Hobi ve Sanat Atölyeleri” açılarak gençlerin travmatik yaşantıları iyileştirilecek ve sosyal uyumları güçlendirilecek.