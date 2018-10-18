Derecik ilçe statüsüne kavuşuyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Irak sınırında bulunan Derecik beldesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen kanun teklifiyle ilçe statüsüne kavuşuyor.

Yüksekova'nın il olmasının gündeme gelmesiyle birlikte Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin de ilçe olması gündeme geldi. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu Trafik Kanunu'ndaki cezalarla bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin de ilçe olması öngörüldü.

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kabul edilen teklifte Şemdinli ilçesinde yer alan Derecik'in ilçe haline getirilmesi yer aldı. Derecik'in ilçe statüsüne kavuşması, belde halkında büyük heyecan oluşturdu.

“Kutlamalara hazırız”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Derecik Belde Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Derecik'in ilçe olmayı fazlasıyla hak ettiğini belirterek, yıllardır bu kararı beklediklerini söyledi. Kararın beldede bir heyecan oluşturduğunu ve yakında bir kutlama etkinliği düzenleyeceklerini ifade eden Başkan Çetinkaya, "Derecik halkı olarak çok mutluyuz. İlçeyi de görmüş olduk. İlçe kararı çıktı Allah'a şükür. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, valimize, milletvekilimize, il ve ilçe başkanımıza teşekkür ederiz. Herkes heyecanla bu kararı bekliyordu. Derecik'te bir kutlama etkinliğimiz olacaktır. Tüm Derecik halkına hayırlı olsun” dedi.

Derecik'in ilçe statüsüne kavuşmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Yaşar Akın isimli vatandaş ise "Bu yıllardır beklediğimiz bir karardı. Hem esnaf, hem de vatandaş olarak Şemdinli'ye gidip gelmekten kurtuluruz. Bundan sonra kamu, kurum ve kuruluşları Derecik'e gelecektir. Derecik; Şemdinli'ye 65 kilometre, Irak'a ise 4 kilometre uzaklıktadır. Bu nedenle kritik bir bölgede yaşıyoruz. Bir imza için buradan Şemdinli'ye gitmekten kurtuluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Derecik'in ilçe olmayı hak ettiğini ve şu an ilçe olmasından emeği geçenlere teşekkür eden Bahattin Yaman da bu hakkın kendilerine daha önce verilmesi gerektiğini kaydetti.