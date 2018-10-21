Derecik Sınır Kapısı için hummalı çalışma

Hakkari'nin Derecik ilçesinde açılması planlanan sınır kapısı için Iraklı yetkililer yol yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin kardeşi Sidar Barzani, Derecik Sınır Kapısı için devam eden yol çalışmalarını yerince inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Türkiye tarafındaki yol çalışmaları tamamlanırken, Irak tarafındaki yolun da tamamlamasıyla araçların geçişi yapılacağı belirtildi.

Derecik ilçe sakinlerinden Fahri Şin, Türkiye tarafından yol yapım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “Irak tarafındaki yol açma ve asfaltlama çalışmasından sonra sınır kapımız açılacak inşallah. Bölge halkı hem ticaret yapacak hem de iki ülke arasındaki akraba ziyaretleri daha kolay olacak” dedi.