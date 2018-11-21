İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Derecik'in ilk kaymakamına görkemli karşılama

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin ilçe statüsüne kavuşmasının ardından görevlendirilen Kaymakam İdris Arslan, görkemli bir şekilde karşılandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin ilçe statüsüne kavuşmasının ardından görevlendirilen Kaymakam İdris Arslan, görkemli bir şekilde karşılandı.


İçişleri Bakanlığı kararı ile Irak sınırındaki Derecik ilçesine görevlendirilen Kaymakam İdris Arslan için Derecik Belediyesi önünde karşılama töreni düzenlendi. Yöresel kıyafetli kızlar tarafından çiçek verilen Kaymakam Arslan için vatandaşlar uzun kuyruk oluştururken kurban kesimi de yapıldı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Arslan, daha sonra belediye binasında kendisi için geçici olarak tahsis edilen makamına geçti.


34. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Fatih Canbulat, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarca karşılanan Arslan onuruna Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'nın evinde yemek verildi. Yer sofrasında vatandaşlarla yemek yiyen Arslan, daha sonra tahsis edilen binada incelemede bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.