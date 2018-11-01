Derecik'te yaşanan göçükte 2 iş makinesi kullanılamaz hale geldi

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyünde yol genişletmesi yapan 2 iş makinesi göçük altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyünde yol genişlemesinde çalışan iş makineleri öğle molası verildiği esnada yaşanan göçükte kullanılamaz hale geldi. 1 kamyon ve 1 kazıcı iş makinesinin üzerine devasa taş yığınları ve toprak düştü. Şans eseri işçilerin yemek molası arasında meydana gelen göçükte can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.