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Din görevlilerinden Vali Toprak'a ziyaret

Hakkâri Müftüsü Faruk Gürbüz ve beraberindeki din görevlileri, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle Vali Cüneyit Orhan Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Hakkâri Müftüsü Faruk Gürbüz ve beraberindeki din görevlileri, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.


Vali Toprak, Müftü Faruk Gürbüz ve beraberindekilerle bir süre sohbet ederek haftalarını kutladı.


Daha sonra Müftü Faruk Gürbüz, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yapacakları etkinlikler hakkında Vali Toprak'a bilgi verdi.

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