Direksiyon eğitim sınavı sene başı değerlendirme toplantısı yapıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de, direksiyon eğitim sınavı sene başı değerlendirme toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, başkanlığında yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya komisyonu başkanları, üyeleri ile görevliler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, direksiyon eğitimi dersi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıyla görevlendirilenlerin görevlerini en iyi şekilde yapmaları gerektiğini söyledi. Gür, "Herkesin yönetmelik ve kurallara harfiyen uymaları gerektiğini, her kursiyere, ehliyet verme gibi bir zorunluğu muzun olmadığını, ancak hak edenlerin bu sınavı geçmeleri gerektiğini kimseye iltimas geçme gibi bir durumun asla söz konusu olmayacak" dedi.

Daha sonra özel öğretim kurumları genel müdürlüğü tarafından yayınlanan direksiyon uygulama sınav videosu katılımcılara izletildi.