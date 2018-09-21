DOGÜNKAD Hakkari'de toplantı yaptı

HAKKARİ (İHA) – Doğu Güneydoğu İşkadınları Derneği'nce (DOGÜNKAD) hazırlanan ve İsveç Büyükelçiliğinin desteğiyle uygulanan "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kadın Sivil Toplum Örgütleri Arasında İşbirliği ve Ağ Oluşturulması Projesi' toplantısı Hakkari'de yapıldı.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya DOGÜNKAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sevim Vural, Hakkâri TSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Taş, Diyarbakır TSO Yönetim Kurulu Adına Nevin İl, Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Adına Zelal Bedriye Ayman ile Hakkâri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin birer konuşma yaptılar. Toplantıda, ekonomik alanda kadının görünürlüğü, bunu önündeki engeller, karşılaşılan sorunlar, toplumsal cinsiyet algısı, kadınların ortak ağlar kurarak, tespit edilen sorunların çözümünde güç birliği konuları ele alındı.

DOGÜNKAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sevim Vural, Doğu Güneydoğu İşkadınları Derneği'nce (DOGÜNKAD) hazırlanan, İsveç Büyükelçiliğinin desteğiyle uyguladıkları "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kadın Sivil Toplum Örgütleri Arasında İşbirliği ve Ağ Oluşturulması Projesi' Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kadınların ekonomik alanda güçlenmesi için çalışan kadın STK'ların görünürlüğünü sağlamak, STK'ların kapasitelerini ve işbirliklerini artırarak ağ oluşturulmasını hedeflediklerini söyledi.