Düğün organizasyonlarının yapıldığı mekanların çevresi asfalta kavuştu

Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor. İlk defa birçok mahallenin asfalta kavuştuğu kent merkezinin görünümü ise bir anda değişti. Mahalle yollarının yanı sıra spor ve düğün faaliyetlerinin yapıldığı caddelerde asfalta kavuşturuldu.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, yardımcısı Erhan Okay ile kentte özellikle spor faaliyetlerinde ve düğün organizasyonlarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı Olimpiyat, Arena ve Hedef halı saha çevresinde yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyip denetimde bulundu.

Kent merkezinin yazın tozdan kışın çamur deryasından kurtarmak için sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, çalışmaların geceli ve gündüzlü sürdürüldüğünü kaydettiler.