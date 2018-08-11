Dünya üçüncüsü Hakkarili sporcu yurda döndü

Türkiye Muaythai Federasyonu Faaliyet Planı’nda yer alan ve IFMA tarafından gerçekleştirilen Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası, Tayland’ın Bangkok kentinde yapıldı. Türkiye’den şampiyonaya 44’ü sporcu olmak üzere, hakem, idareci, doktor, yönetici ve antrenör olmak üzere 67 kişilik kafileyle katılmıştı. Daha önce 33 kiloda Türkiye şampiyonu olan Hakkarili 11 yaşındaki Gizemnur Tatlı, Tayland’ın Bangkok kentinde yapılan Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası’nda Gizemnur Tatlı, dünya üçüncüsü oldu. Hakkari’ye gelen 11 yaşındaki Gizemnur Tatlı, Hakkari Belediyesi önünde arkadaşları tarafından karşılandı. Tatlı, şampiyonada dünya üçüncüsü olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu başarıyı hocası Ünal Aşık’a borçlu olduğunu söyledi.

Sporcusu ile birlikte Tayland’ın Başkenti Bangkok’de dönen Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli Muaythai Hakkari İl Temsilcisi ve Antrenör Ünal Aşık ise valimizin desteği ile büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi. Aşık, ”Verilen destekle burada öğrendik ki Hakkarili çocuklara destek verilirse neler yapılabileceğini gördük. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak” dedi.