Durankaya Karayolunda hummalı çalışma

Beldeye bağlı yerleşim yeri ve birçok köyün güzergahı olan Hakkari-Durankaya karayolunda başlatılan asfalt çalışmaları geceli gündüzlü olarak devam ediyor. Toz, toprak yüzünden hasta olduklarını ifade eden belde sakinleri başlatılan çalışmalardan önce kullanılamaz hale gelen yolun yeniden yapılmasından çok memnun olduklarını ifade ederek yetkililere teşekkür ettiler. Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin ise, bölge halkının tüm hizmetlerin en iyisini hak ettiğini söyledi. Keskin, "Bölge halkı her şeyin en güzeline layıktır. Halkının devletin sıcak Yüzü ile karşılaştığı beldemiz ilk defa sıcak asfalt ile tanıştı. Başta Valimiz Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epçim’e, İl Özel idaresi yetkililerine ve yüklenici firma olan şirket yetkililerine bölge halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.