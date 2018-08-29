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29 Ağustos 2018 17:34

Durankaya Türk bayrakları ile süslendi

Hakkari’nin Durankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın postalarıyla süslendi.

Durankaya Türk bayrakları ile süslendi

29 Ağustos 2018 17:34


Durankaya Bağımsız Belediye Başkanı Fatih Keskin, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında belediye hizmet binasını Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterleri ile donattı. Büyük dev bayraklarla süslenen Durankaya Belediye hizmet binası beldeye ise ayrı bir renk kattı. Başkan Fatih Keskin ise, gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik Milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade ederek, ”Zafer bayramı haftası vesilesi ile Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum” dedi.




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