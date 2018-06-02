Dursun Ali Erzincanlı konserine binler katıldı

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Soysal işleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve her akşam değişik sanatçıların sahne aldığı Ramazan şenliğine Dursun Ali Erzincanlı damgasını vurdu. İlahi-Esmaül Hüsna, Anadolu çocuk müzikali ile başlayan şenlik, Dursun Ali Erzincanlı’nın konseri ile davam etti. Konsere Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başkan yardımcısı Erhan Okay ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Birbirinden güzel ilahi, şiirler seslendiren ve Peygamberimiz (s.a.v.) hayatı ile ilgili bilgilerde veren Erzincanlı, daha sonrada 15 Temmuz hain darbe girişiminde abdest alarak şehit olacağız diye tankların önüne yatan karamanların anlattıkları ile ilgili bilgiler verdi. Hain darbe girişimini yaşayanların ağzında anlatırken yer yer duygulanan sanatçı bu ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi. Binlerce kişinin katıldığı konserde vatandaşlar cep telefonları ile sanatçıyı görüntüleyerek, sanatçıya seslenerek istedikleri bazı şiirleri okumasını istediler.

Konser sonunda sahneye çıkan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dursun Ali Erzincanlı’ ya Ramazan etkinliğine katkılarından dolayı plaket takdim etmesi ile birlikte program sona erdi.