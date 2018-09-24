Düzce Belediyesinden Yüksekova'ya park

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzalayan Düzce Belediyesi, ilçeye yeni bir park yapacak.

Yüksekova Belediyesi ve Esendere Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzalayan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, uçakla Yüksekova'ya geldi. Selahattin Eyyubi Havalimanına gelen Başkan Ay'ı, Yüksekova Kaymakamı ve Yüksekova Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı ile belediye çalışanları karşıladı. Ardından Başkan Ay ve beraberindekiler, Yüksekova'da yapılan TOKİ konutlarını ziyaret ederek; Kışla, Orman ve Güngör mahallelerinde yapılan yol çalışmalarını inceledi.

Başkan Ay, daha sonra Yüksekova Belediyesi tarafından bir restoranda verilen yemeğe katıldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Başkan Ay, Düzce Belediyesi ve teknik ekibiyle Yüksekova'ya geldiklerini belirterek, öğrencilerin yaptıkları karşılamadan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Kardeş belediye protokolü kapsamında Yüksekova'ya yeni bir park yapacaklarını ifade eden Ay, “Yeni parkın projelerini çizdik. Gerekli konuşmaları gerçekleştireceğiz. Bu parkımızın adı da ‘Yüksekova Birlik, Kardeşlik ve Bedirhan Karakaya Parkı' olacak. Bu parkı yapmaktan çok mutluluk duyacağız. Yüksekova'da çok iyi karşılandım, bundan dolayı da çok teşekkür ederim. Kardeşliğimiz devam edecek” dedi.