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06 Haziran 2018 11:12

(Düzeltme) Tümgeneral Tokel’den Şemdinli esnafına ziyaret

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3.

(Düzeltme) Tümgeneral Tokel’den Şemdinli esnafına ziyaret

06 Haziran 2018 11:12

Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli’de esnafı ziyaret etti.


Şemdinli ilçesine gelen Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, ilk olarak Cumhuriyet ve Serment caddelerindeki esnafları ziyaret etti. Tümgeneral Tokel ve beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet edip sıkıntılarını dinledi.


Karşısında Tümgeneral Tokel’i gören esnaf, memnuniyetlerini dile getirdi.


Tokel’in esnaf ziyaretine Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül de katıldı.




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