Eğitimci ailenin kızı Van’da dünya evine girdi

Girne Amerikan Üniversitesinde İngilizce psikolojisini okuyan Hakkari’nin sevilen ve sayılan ailelerden eğitimci Şükran-Rahmi Taş’ın kızları Eylem Taş, Van Barosu avukatlarından Zülküf Uçar ile dünya evine girdi. Van’ın beş yıldızlı otellerinden olan Elite World Otel’de yapılan kına gecesinde Şükran-Rahmi Taş çifti misafirleri kapıda karşıladı.

Ertesi gün Edremit yolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda yapılan düğün törenine ise Hakkari ile Van ve çevre illerden olmak üzere binlerce davetli katıldı.

Hakkari’nin sevilen ses sanatçısı Umut Temirağa ve ekibinin canlı müziği eşliğinde davetliler halay çekti.

Şükran ve Rahmi Taş, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.