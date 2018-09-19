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Emniyet başarılı öğrencileri tebrik etti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü üniversiteye hazırlık kurslarında başarı göstererek üniversiteyi kazanan öğrencileri ağırladı.


Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve toplum üzerindeki suç korkusunun ortadan kaldırılarak daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda “ÇOGEP Al Bayrağın Gölgesi Projesi” kapsamında 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemindeki üniversiteye hazırlık kursularında başarı göstererek üniversiteyi kazanan öğrenciler İl Emniyet Müdürlüğü brifing salonunda ağırlandı. Burada İl Emniyet Müdür yardımcılarının da katılımıyla gerçekleşen organizasyonda öğrencilerle bir süre sohbet edilerek ve başarılarından dolayı tebrik edilen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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