Hakkâri Jandarma Özel Harekât Komutanlığı Fatih Kışlası’na helikopterle gelen Yılmaz ve Türker, burada İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşıladılar. İlk olarak İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Yılmaz ve Türker, emniyet ziyaret defterini imzaladılar. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ziyaret anısına misafirlere plaket takdim etti. Sonrasında Özel Harekât Şube Müdürlüğüne geçen Yılmaz ve Türker, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın verdiği akşam yemeğine katılarak özel harekatçı polislerle bir araya gelerek taziyelerini ilettiler. Burada özel harekât polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın için okutulan Mevlid-i Şerife Yılmaz ve Türker ‘in yanı sıra Vali Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu ve kurum müdürleri de katıldı.

Mevlidin ardından Özel Harekât Daire Başkanı Selimi Türker, özel harekat polisleriyle bir süre sohbet etti. Ziyaretlerinden dolayı Özel Harekat Şube Müdür Vekili Mihri Gölcük, Yılmaz ve Türker’e plaket takdim etti. Daha sonra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz, Hakkari çarşısını gezerek vatandaşlarla bir araya gelerek çay içip sohbet etti. İlde bulunan Kale-2, Kale-3, Kale-4, Merzan ve Depin Polis Kontrol Noktalarını da ziyaret eden misafirler, buradaki polis memurlarına başarılar diledi. Misafirler, ziyaretlerinin ardından Hakkari Otluca Dağ Komando Tugayından helikopter ile Hakkari’den ayrıldı.