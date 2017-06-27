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27 Haziran 2017 15:43

Emniyet Müdürü Dilberoğlu, polisin bayramını kutladı

Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, emniyet mensuplarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Emniyet Müdürü Dilberoğlu, polisin bayramını kutladı

27 Haziran 2017 15:43


Hakkari’ye geldiği günden beri kısa sürede halkın sevgisini kazanmayı başaran Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve görevi başında bulunan emniyet mensuplarını ziyaret ederek Ramazan bayramını kutladı. Türk polis teşkilatının büyük bir aile olduğunu vurgulayan Emniyet Müdürü Dilberoğlu, “Gece-gündüz, yaz-kış demeden halkın huzuru için çalışmakta olan tüm polis arkadaşlarımın Ramazan bayramını kutlamak için ziyaretlerde bulunuyorum. Bu vesile ile tüm polis teşkilatımızın da Ramazan Bayramını kutlarım” dedi.




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