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30 Haziran 2017 17:06

Emniyet müdürüne mektup yazan öğrenci isteğine kavuştu

Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kendisine mektup yazıp karne hediyesi olarak bisiklet isteyen Ebrar İrden’in dileğini yerine getirdi.

Emniyet müdürüne mektup yazan öğrenci isteğine kavuştu

30 Haziran 2017 17:06


Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kendisine mektup yazıp karne hediyesi olarak bisiklet isteyen Yunus Emre Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ebrar İrden’i makamında kabul etti. Dilberoğlu, İrden ile bir süre sohbet ederek istediği bisikleti hediye etti.


Bisikleti alan Ebrar İrden, çok mutlu olduğunu belirterek, Müdür Dilberoğlu’na derslerinde daha başarılı olacağı sözünü verdi.


Anne Rahime İrden ise maddi durumları el vermediğinden dolayı bisiklet alamayacakları için üzülen kızının yazdığı mektubun dikkate alınarak dileğinin gerçekleşmesine çok sevindiğini dile getirerek teşekkürlerini iletti.




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