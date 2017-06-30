Emniyet müdürüne mektup yazan öğrenci isteğine kavuştu

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kendisine mektup yazıp karne hediyesi olarak bisiklet isteyen Yunus Emre Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ebrar İrden’i makamında kabul etti. Dilberoğlu, İrden ile bir süre sohbet ederek istediği bisikleti hediye etti.

Bisikleti alan Ebrar İrden, çok mutlu olduğunu belirterek, Müdür Dilberoğlu’na derslerinde daha başarılı olacağı sözünü verdi.

Anne Rahime İrden ise maddi durumları el vermediğinden dolayı bisiklet alamayacakları için üzülen kızının yazdığı mektubun dikkate alınarak dileğinin gerçekleşmesine çok sevindiğini dile getirerek teşekkürlerini iletti.