Engelli ve aileleri onuruna iftar yemeği

Hakkâri Evi’nde düzenlenen iftar programına Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkâri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, ASP İl Müdürü Salih Kaya, kurum müdürleri, engelli ve aileleri katıldı. Vali Toprak, yakından ilgilendiği ailelerle sohbet ederek birlikte iftar yaptı.

İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından bir konuşma yapan Vali Toprak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına katılan ailelere teşekkür etti. Engelli ve aileleriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, kullanılan "engelli" kelimesinin bakanlığın yapacağı bir çalışmayla değiştirilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu ifade etti. “Engelli” kelimesinin insana huzursuz geldiğini belirten Vali Ccüneyit Orhan Toprak, "Tabi hepimiz insan olarak yaratılmışız. Bir dakika sonra bizi neyin beklediğinden, ne hale geleceğimizden haberimiz yok. Doğuştan veya daha sonra hayat şartları içerisinde oluşabilecek durumlardan dolayı bazı kardeşlerimiz dezavantajlı duruma düşmüş olabilirler, bu gayet normal. Bu herkes için her an olabilecek bir şey. Çocuklarını büyük bir sevgiyle kucaklayan, yemek yedirmeye çalışan, sürekli başını düzelten, gece gündüz onların rahat edebilmeleri için çaba sarf eden bu ailelerimizi huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Bunların hakkı hiçbir şekilde ödenmez. Aileler bu çocuklara bu sıcaklığı ve şefkati göstermesi her türlü takdirin üstündedir" dedi.

Ailenin gücünün bittiği, elinin uzandığı yerlerin sonlandığı noktadan itibaren devletin bütün gücüyle bu vatandaşların topluma, sosyal hayata entegre olabilmeleri, iş hayatına katılabilmeleri, arkadaşlarıyla birçok etkinlikte bulunabilmeleri ve maddi yönden desteklenmeleri için devreye girdiğini ve üzerine düşeni de fazlasıyla yerine getirdiğini ifade eden Vali Toprak, şunları söyledi:

"Son yıllarda yeni kanunlarla, yeni düzenlemelerle bu dezavantajlı kardeşlerimizin ve büyüklerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi, eksikliklerinin tamamlanması, fiziki olarak gerekli olan araç gerecin temin edilmesi, eğitimlerinin verilmesi, kalacak yer konularının halledilmesi gibi daha sayamayacağımız birçok konuda devletimiz devreye girerek adaletli bir şekilde yerinde harcamak üzere desteğini sunuyor. Bildiğiniz gibi evde bakım çok önemli bir konudur. İnsan hangi ortamda olursa olsun bu hepimiz için geçerli, hiç kimse evinde mutlu olduğu kadar, rahat olduğu kadar başka bir yerde huzur bulamıyor. İşte devletimiz de bunu düşünerek en yakınlarından başlamak üzere bu dezavantajlı kardeşlerimize hizmet edecek kişilere belli bir ücret ödüyor. Hem bu aile şefkati devam etmiş oluyor, hem evinde kalmış oluyor, hem de eve maddi bir para girmiş oluyor. Bence bu çok önemsenmesi gereken iyi hizmettir. Yine bunun yanında yaşlı ve engellilerin barınabilecekleri kurumlar kurmuş durumda. Yeri yurdu olmayanlar buralara geçebiliyorlar, buralarda kabul ediliyorlar. Engellilerimize belli bir yüzdeye ulaşanlara maaş ödeniyor. Aynı zamanda hem kamunun hem özel sektörün özel rehabilitasyon merkezleri var. Biliyorsunuz Hakkâri’de de mevcut bunlar. Burada bu kardeşlerimizin evlerinde oturarak kapalı bir mekânda hayat geçirmesini engellemek üzere kurslar, dersler düzenliyoruz. Bu gençlerimize sağladığımız imkânlar sonucunda neler yapabileceklerini görebiliyoruz. Aynı şekilde otizmle ilgili de çalışmalar var. Önce fark etmemiz gerekiyor, sonra kabul edip beraber hayata yürümemiz gerekiyor. Zamanında tespitle tedavi, eğitim yöntemleriyle o kardeşlerimizde hemen hemen bu konunun önemli bir kısmını halledebiliyorlar. Bundan kurtulabiliyorlar, devletimiz bunun da farkında. Bununla ilgili de birçok proje yürütüyor. Bir taraftan ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmeleri amacıyla akülü sandalyeler yardımı yapılıyor. Burada ihtiyaç durumuna göre akülü araçlar getirerek teslim ediyoruz. Bir taraftan devletimiz kamu kurumlarında, caddelerde, meydanlarda, sokaklarda vatandaşlarımızın gerek bu akülü arabalarıyla gerekse yaya olarak ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla rampa sistemleri yapıyor. Gözleri görmeyen vatandaşlarımız için yollarda görmüşsünüzdür yeni yeni Hakkâri’ye girmeye başladı, kabartmalı sarı şeritler düzenleniyor. Yine bakanlığımız tarafından erişilebilirliği, vatandaşlarımızın arttırılması amacıyla güzel bir araç ilimize hediye edildi. İhtiyaç sahiplerine valiliğimizin oluşturacağı bir komisyon tarafından verilecek, belgelerle bu vatandaşlarımız telefon açarak günün istedikleri saatinde evlerinden alınarak kamu kurumu veya diğer yerlere, alışveriş yerleri olabilir, götürülerek bırakılacak ve aynı şekilde de evlerine geri bırakılacaklar. Gerek devletimiz, gerek ailelerimiz, gerek bizler bu kardeşlerimizin hiçbir eksiklik hissetmeden her türlü sosyal ve kamusal faaliyetin, iş hayatının, eğitim hayatının içerisinde olması için canla başla çalışmaktadır. Bu vatandaşlarımıza sosyal devletin vermiş olduğu haklar, imkânlar, kolaylıklar artık gelişmişliğin ölçülerini bize veriyor. Bu vatandaşlarımıza neler yapabiliyorsak, hangi derecede o kadar kendimizi gelişmiş bir ülke olarak sayabiliriz. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin gerçekten üzerine düşeni hassasiyetle yerine getirdiğini görüyorum, izliyorum. Gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Başbakanlığımız, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız herkes bu konuda çok duyarlı. Ben bunu da söylemek istiyorum ki bu bir lütuf olarak asla algılanmasın. Lütuf diye bir şey söz konusu değil. Bu bizim yaşamak gibi asli görevimizdir. Vatandaşlarımıza bu imkânları, bu fırsatları sunmak bizim boynumuzun borcudur. Valilik ve bütün kamu kurumları olarak 24 saat hizmetinizdeyiz."

ASP İl Müdürü Salih Kaya ise, düzenledikleri iftar programına katılan ailelere teşekkür ederek, kendilerine her türlü desteği sağlayan Vali Toprak’a şükranlarını sundu.

Engellilerin ahşap boyama sergisini gezen Vali Toprak, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişilebilirlik izleme ve denetleme faaliyetlerinde engelli vatandaşların güvenli ve bağımsız olarak taşınmasında kullanılmak üzere erişilebilir hale (lift sistemi donanımlı) getirilerek Hakkari’ye tahsis edilen minibüsün açılışını yaparak hayırlı olmasını diledi.