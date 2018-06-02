Engelliler derneğinden yıl sonu sergisi

Hakkari Bedensel Engelliler Derneği ve Sümbül Engelliler Spor Kulübü tarafından Hakkâri Belediyesi önünde yıl sonu sergisi açılışına kurum amirleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 25 engelli kursiyer tarafından 3 ayda üretilen el emeği göz nuru ürünler içerisinde ayna üzerine işlenen hat sanatı, ebru sanatı, ahşap boyama ile ev tekstili üzerine çok sayıda ürün sergilendi. Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, "Ürünler çok kısa bir süre zarfında koordinasyon merkezinde üretildi. Hakkari Valiliği SODES proje destek ofisi tarafından finanse edilen projemiz ayrıca Halk Eğitim Müdürlüğünün görevlendirdiği iki usta öğretici ile çalışmalarımız hız kazandı. Satılan ürünlerden elde edilecek gelir kurs öğrencilerine eşit bir şekilde paylaştırılacak ve koordinasyon merkezinde projenin devamlılığı sağlanacaktır. Ben bir kez daha bu projede büyük emek veren engelli kardeşlerimi tebrik ederken Hakkari Valiliği SODES proje destek ofisi ile Halk Eğitim Müdürlüğü yetkililerine destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.