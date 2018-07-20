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20 Temmuz 2018 11:58

Engellilerden Başkan Vekili Epcim’e teşekkür plaketi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Engellilerden Başkan Vekili Epcim’e teşekkür plaketi

20 Temmuz 2018 11:58


Başkan Vekili Epcim’i; Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhan Ertuş, Berçelan İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cahit Mollaosmanoğlu, dernek ve kulüp yöneticileri karşıladı. Koordinasyon merkezinde devam eden çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Epcim, bir süre başkan Keskin ve yöneticilerle sohbet etti.


Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, belediyenin Hakkari’de yürüttüğü değişim ve dönüşüm programı kapsamında yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Başkan Keskin, özellikle engellilerin erişim ve ulaşımına yönelik kaldırımların eğimi ve rampa genişlikleri, görme engelliler için hassas yüzey, şehir merkezine bırakılan engelli araç park alanları, toplu taşımada engellilerin ücretsiz faydalanması konusunda Başkan Vekili Epcim’in gösterdiği çabadan dolayı dernek olarak bir teşekkür plaketi takdim etti.




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