Engellilerden Nehri'ye ziyaret

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ve Başkan Yardımcısı Yusuf Dündar'ın liderliğindeki 21 kişilik engeli üye, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'in sağladığı desteklerle il dışına çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Nehri köyünde bulunan Seyyid Abdullah ve Seyyid Taha Hazretleri türbelerini ziyaret eden engelliler, ülkemizin birlik ve beraberliği için ve kendilerine destek sağlayan Prof. Dr. Ömer Pakiş için dua ettiler.

Şemdinli Nehri'yi ilk defa gören engelliler, burada doğal güzellikleri görmenin heyecanını yaşayarak el işareti ile birbirlerine bölgenin ne kadar güzel olduğunu anlatmaya çalıştılar.

Nehri'de öğle yemeği yiyen engelliler, daha sonra Nehri Şelalesi ve yeni restore edilerek güzel bir görünümü kavuşturulan Kayma Sarayı'nı ziyaret ettiler.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, daha önceleri olduğu gibi şimdi de Hakkari Üniversitesinin katkıları ile hiç dışarı açılmamış engellilerin Şemdinli Nehri'yi ziyaret etme fırsatı bulduklarını ifade ederek, Hakkari Üniversitesine teşekkür etti.

İlk defa Nehri bölgesini görme fırsatı bulduklarını ifade eden engelliler ise, il dışına ilk defa çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Seyyid Abdullah ve Seyyid Taha Hazretlerinin türbelerini gördüklerini belirten engelliler, burada dua ettiklerini ifade ettiler. Engelliler, “Bu güzel yerleri ilk defa görme fırsatı bulduk. Bu geziyi düzenleyenlerden Allah razı olsun. Aramızda gözleri görmeyen, kulakları duymayan engelli kardeşlerimiz de var. Buna rağmen burayı görme fırsat bize tanıyan ve imkan sağlayan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” şeklinde konuştular.