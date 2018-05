Engellilerden Rektör Pakiş’e teşekkür ziyareti

Dr. Ömer Pakiş’e teşekkür ziyaretinde bulundular.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, beraberindeki üyeler ile 22 Nisan 2018 EKPSS sınav öncesi moral ve motivasyon amacıyla 12 Nisan 2018 tarihinde Şemdinli’nin ilçesindeki Nehri ve Seyyid Taha Hazretleri’nin kabrine yaptıkları ziyaret ve gezi için Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş’i makamında ziyaret ederek kendisine teşekkür ettiler. Ziyarette konuşan Hakkari Gençlik Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, “Hocamızın bize göstermiş olduğu nezaket ve güler yüzlü misafirperverliğinden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Ziyaretimizde engelli kardeşlerimizin genel olarak karşılaştığı sıkıntılarla ilgili rektörümüze paylaşımlarda bulunduk. Rektörümüz Hakkari Üniversitesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olduklarını ve olacaklarını ifade ettiler. Bu arada Rektör Pakiş bir kez daha engelli kardeşlerimizin Şemdinli’nin Nehri ve Seyyid Taha Hazretlerinin kabrini ziyaret etmemiz için yardımcı olacaklarını ifade etti. Her zaman engelli kardeşlerimiz için pozitif ayrımcılık ayırarak imkanlar neticesinde be bu tür yardımlarını yapacağını sözünü verdiler. Bizde Gençlik Engelliler Derneği olarak Hakkari Üniversitesi Rektörümüz Ömer Pakiş hocamıza engelli kardeşlerimize ve derneğimize göstermiş oldukları ilgi ve alakaları dan dolayı Nezaket derinden ötürü kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.