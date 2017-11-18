Fakıbaba Türk bayraklarıyla karşılandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve beraberindekiler, Hakkari kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çanaklı ve Aşağı Derecik köyüne geçti. Burada çocuklar tarafından Türk bayrakları ile karşılanan Bakan Fakıbaba, çocuklarla birlikte “En Büyük Türkiye” sloganları attı. Köy meydanında oturup köylülerle sohbet eden Bakan Fakıbaba, daha sonra ’2’nci Tünel’ mevkiinde, proje kapsamında kadınlar tarafından kurulan “Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi”ni ziyaret etti.

Programın düzenlendiği alana geçmek için Zap suyu üzerinde bulunan asma köprüden geçerken zor anlar yaşayan Bakan Fakıbaba, sağında ve solunda bulunan korumalar sayesinde dengesini sağlayabildi.

Burada konuşan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’nı aramızda görmek bizim için her zaman gurur ve şeref vesilesidir. Ülkemizde son bir yılda çok şükür büyükbaş hayvanda 38 binlerden 44 binlere yükseliş sağladık. Hakkari ilimizde vatandaşların geçim kaynağının yüzde 60’ı tarım ve hayvancılık üzerinedir. Bölgemizde yaşanan terör olaylarından dolayı yaylalarımız yasaklanmış durumdadır. İnşallah asayişimiz düzeldikçe bu yaylalarımız hayvan sürüleriyle dolup taşacaktır. Bu yaylaların serbest bırakılması yönünde çalışmalarımız var. Tümenimizle ve jandarmamızla sürekli değerlendirme halindeyiz. Yaylaları güvenli hale getirip temizleyerek açıyoruz. Bakanlığımızın bu yönde çiftçi projeleri, gübre ve mazot destekleri ile ilgili büyük destekleri var. İnşallah bu desteklerle ve sizlerin gayretiyle ülke ekonomisi tekrardan canlanacaktır. İlimizin en büyük geçim kaynağı ve istikbalimiz olan hayvancılığı inşallah tekrar canlandıracağız” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, genç kadın çiftçiler tarafından bin metrekare alan üzerine kurulan seralarda yetiştirilen süs bitkilerini gezerek burada kooperatifi kuran kadınlara teşekkür etti. Bakan Fakıbaba, "Bir Kürt’ün bir Türk’ün, bir Arap’ın tek başına bir şey yapması çok bir şey ifade etmiyor. Ama birlikte gücümüzü bir araya getirdiğimiz zaman müthiş güzellikler ve güç ortaya çıkıyor. Bakın burada ne kadar güzellik var. Bakın insan ömrü çok kısa, genç arkadaşlarımın çok mutlu ve hayatlarından çok memnun olması lazım. Hayat seviyelerinin çok yükselmesi lazım. Bizim görevimiz bu. Siz de zaten bunu hak ediyorsunuz. Ne kadar güzel, 20 tane kızımız bir araya gelmiş, bir başkanla beraber bin metrekarelik alan üzerine sera yapıyorlar, para kazanıyorlar. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi" dedi.

Genç çiftçilerin tarım projelerini 3 bin TL karşılığında yaptırmasının kabul edilir olmadığını belirten Fakıbaba, Hakkari Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürüne talimat vererek, bundan böyle genç çiftçi projelerinin kurum tarafından yaptırılması talimatını verdi.

Düğüne katılan Bakan Fakıbaba halay çekti

Süs bitkisi yetiştirilen seraları ve gözleme yapan kadınları ziyaret eden Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler kent merkezine dönerken şehir otogarı önündeki bir düğüne katılarak davetlilerle kol kola girip halay çektiler.

Hakkari Evi’nde düzenlenen tarım sektörü değerlendirme toplantısına katılan Fakıbaba kentten ayrıldı.