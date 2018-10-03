FİBA hakemi Bilicen'den hakemlere eğitim

FİBA hakemi Mehmet Bilicen, Hakkari'de hakem ve antrenörlere eğitim verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından değişen basketbol oyun kurallarını hakemlere anlatmak üzere görevli olarak Hakkari'ye gelen başarılı FİBA hakemi Mehmet Bilicen, kentteki hakem ve antrenörlere eğitim verdi.

Hakkari Basketbol İl Temsilcisi Yakup Aktaş, böyle başarılı bir hakemin Hakkari'ye gelerek eğitim vermesinin kendilerini için büyük bir şans olduğunu belirterek, “Şimdiden yeni sezonda hakemlerimize, antrenörlerimize ve spor kulüplerimize başarılar dilerim” dedi.