Film yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Hakkari'de "1.Ulusal Hakkari Film Festivali" kapsamında düzenlenen ‘Kısa Metrajlı Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Hakkari Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Buruk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Defterdarı Mehmet Ar, PTT Başmüdürü Fesih Çeli, Hakkari Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü İsa Ölmez ve vatandaşlar katıldı. Kısa metrajlı film yarışmasında finale kalan filmlerin gösterimleri yapıldıktan sonra ödül kazanan filmler açıklandı. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu Şeyhmus Sarıce'nin yönetmenliğini yaptığı "Elma" isimli film birinci olurken. Recep Çavdar'ın yönetmenliğini yaptığı “Av dönüşü” ikinci, Anıl Gündoğan'ın yönetmenliğini yaptığı “Hikayeci” isimli film de üçüncü oldu. Serdal Altun'un yönetmenliğini yaptığı “Dikenli tel” isimli film ise jüri özel ödülünü almayı hak kazandı. Dereceye girenlere ödüllerini protokol üyeleri verdi. Programa katılan Vali Yardımcısı Mustafa Pala, "1.Ulusal Hakkari Film Festivali"nin önemine değinerek, kısa metrajlı film yarışmasında finale kalıp ödül kazananları tebrik etti. Ödül töreni çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.