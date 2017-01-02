Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 16:01

Gazeteciler Şemdinli Kaymakamı’nı ziyaret etti

Gazeteciler Şemdinli Kaymakamı’nı ziyaret etti

02 Ocak 2017 16:01

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yapan gazeteciler, yeni göreve başlayan Şemdinli Kaymakamı Tunahan Çil’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Şemdinli ilçesinde görev yapan gazeteciler, yeni göreve başlayan Şemdinli Kaymakamı Tunahan Çil’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şemdinli Haber Gazetesi sahibi Sefer Er, Yörem Haber Gazetesi sahibi Halit Yiğit, Yörem Haber Gazetesi Yazıişleri Müdürü Avdi Tekin, Doğan Haber Ajansı muhabiri ve Şemdinli Haber Gazetesi Yazıişleri Müdürü Azer Demir, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ecevit Bay, görevine yeni başlayan Şemdinli Kaymakamı Tunahan Çil’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Gazetecileri makamında kabul eden Kaymakam Tunahan Çil, ziyaretlerinden dolayı gazetecilere teşekkür etti. İlçenin sorunlarını gazetecilerden dinleyen Kaymakam Tunahan Çil, Şemdinli ilçesini çok beğendiğini, Şemdinli ilçesinin kalkınması ve daha iyi yerlere gelmesi için çaba sarf edeceklerini kaydetti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
-2
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç