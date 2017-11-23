Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Kültür Merkezinin konferans salonunda yapılan toplantıda, Burada bir açıklama yapan Metin Erden, onay aldıktan sonra kurul heyet toplantısı yapacaklarını ve ondan sonra ilçedeki şehit aileleriyle gazileri derneğe üye yapacaklarını belirtti. Erden, “Şehit aileleriyle gazilerimizi bir çatı altında toplayarak, kenetleneceğiz. Vatanımızın birlik ve bütünlüğü için canını feda eden şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için bundan sonra el ele vererek çalışacağız. Devletimizin imkanlarını bu ailelerimiz için kullanacağız inşallah. Bundan sonra artık devletimizle şehit ailelerimiz ve gazilerimiz arasında köprü görevi yapacağız” dedi.