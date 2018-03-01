Geleceğin kayakçıları Hakkari’de yetişiyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iki yıl önce başlatılan ’Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek’ projesi kapsamında Hakkari’de geleceğin kayakçıları yetiştiriliyor. Değişik okullarda eğitim gören ve kademeli bir şekilde kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan 2600 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezine her gün götürülen 80 öğrenci, burada 10 kayak öğretmeni eşliğinde kayak öğreniyor. Haftada 400 öğrencinin kayak eğitimi gördüğü kayak merkezinde, hava şartlarına bağlı olarak nisan ayına kadar eğitimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Kayak eğitimi gören binlerce öğrencinin sıcak yemek ihtiyacını Hakkari Valiliği karşılarken, İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ise öğrencilere eşlik ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ise öğrencilere tesis konusunda yardımcı olduğu kayak eğitimi sayesinde ilk defa kayak yaptıklarını belirten bazı öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür ettiler.