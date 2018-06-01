Genç Memur-Sen’den iftar yemeği

Genç Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen tarafından ortaklaşa düzenlenen "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında yıl içinde okutulan kitaplar sonucunda yazılan kompozisyonların ödül töreni iftar eşliğinde yapıldı. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, müdür yardımcıları Bilal Gür ve Ali Korkmaz, İl Kültür ve Turizmi Müdürü olan Genç Memur-Sen Başkanı İdris Ağacanoğlu, Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanı Sefer Özatak ve yönetimi, Memur-Sen Kadın Kolları Temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanı Sefer Özatak, okumanın önemine değinerek, nesillerini kitapla yetiştirmeyen toplumların yok olmaya mahkum olduklarını söyledi.

Program, "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında yıl içinde okutulan kitaplar sonucunda yazılan kompozisyonlarda dereceye giren öğrencilere belge ve ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.