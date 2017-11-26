Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti Hakkari’de

Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanı Ömer Kalkan ile Şube Müdürü Nuri Kılıç, Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile birlikte Yüksekova’da yapımı tamamlanan Gençlik Spor Merkezi ve çalışmaları devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra Yüksekova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan’ı makamında ziyaret eden heyet, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, "Bu ziyareti çok anlamlı buluyorum. İlçemizde spor faaliyetleri ile ilgili yapılan çalışmaların tüm hızıyla devam ediyor olması bizleri mutlu ediyor. İnşallah her alanda gelişimin devam ettiği ilçemizde spor konusunda da hiçbir eksiğimiz kalmayacaktır. Yapılan çalışmalar ile ilgili hassasiyetlerini gösteren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanı Ömer Kalkan ise, "Amacımız çocuk ve gençlerimizin spor konusunda etkin rol almalarıdır. Gördüğümüz kadarıyla çalışmalar bu kapsamda devam etmektedir. Yaptığımız incelemeler sonunda özellikle ilgi, alaka ve büyük desteklerinden dolayı Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı’ya da ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yüksekova temaslarından sonra Hakkari merkeze hareket eden heyet, burada yapımı tamamlanan spor kompleksinde incelemelerde bulundu. Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanı Ömer Kalkan, okul sporları faaliyetlerinde Hakkâri’nin birçok ilden çok önde olduğunu dile getirerek, il teşkilatına teşekkürlerini iletti.