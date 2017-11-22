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22 Kasım 2017 11:35

Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti Yüksekova’da

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden bir heyet, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde temaslarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti Yüksekova’da

22 Kasım 2017 11:35


Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanı Ömer Kalkan ile Şube Müdürü Nuri Kılıç, Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile birlikte Yüksekova’da yapımı tamamlanan Gençlik Spor Merkezini ve çalışmaları devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra Yüksekova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan’ı makamında ziyaret eden heyet, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, “Bu ziyareti çok anlamı buluyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İlçemizde spor faaliyetleri ile ilgili yapılan çalışmaların tüm hızıyla devam ediyor olması bizleri mutlu ediyor. İnşallah her alanda gelişimin devam ettiği ilçemizde, spor konusunda da hiçbir eksiğimiz kalmayacaktır. Yapılan çalışmalar ile ilgili hassasiyetlerini gösteren herkese teşekkür ederiz" dedi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanı Ömer Kalkan ise, “Spor faaliyetlerinin yerinde değerlendirmek üzere burada bulunmaktayız. Amacımız çocuk ve gençlerimizin spor konusunda etkin rol almalarıdır. Gördüğümüz kadarıyla çalışmalar bu kapsamda devam etmektedir. Yaptığımız incelemeler sonunda özellikle ilgi, alaka ve büyük desteklerinden dolayı Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı’ya da ayrıca teşekkür ederiz” diye konuştu.




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